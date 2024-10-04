حزب الله: مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا وجنديا إسرائيليا حاولوا التقدم بخراج مارون الراس ويارون

أفاد ضابط ميداني في غرفة عمليات حزب الله اللبناني بأن المقاومة الإسلامية فجرت يوم الخميس عبوات بقوات النخبة الإسرائيلية التي حاولت التقدم في خراج بلدتي مارون الراس ويارون.



وقال الضابط الميداني إن التفجير أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا وجنديا إسرائيليا، وفق ما نقله موقع "النشرة" اللبناني.

وصرح بأن العبوات زرعت حديثا بناء لرصد ومتابعة المجاهدين لتحركات العدو، مشيرا إلى أن بعضها زرع في الساعات الأخيرة قبل التفجير.

وذكر الإعلام الحربي في الحزب بأن مجاهدي المقاومة تمكنوا من زرع هذه العبوات في مسارات تقدم محتملة لجنود النخبة في الجيش الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية الفلسطينية في خضم استنفار وتحشدات القوات الإسرائيلية في مواقعه وثكناته العسكرية المقابلة ووسط تحليق طائراته الاستطلاعية بكثافة في أجواء المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت غرفة عمليات حزب الله في بيان نشره الإعلام الحربي، أن "غرفة عمليات المقاومة الإسلامية تؤكد من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أن عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس 3 أكتوبر قد بلغ 17 ضابطا وجنديا".

وأشار حزب الله إلى أنه وحتى الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس نفذ 29 عملية عسكرية متنوعة الأهداف من تصد لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في الجيش الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشدات إسرائيلية في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأمامية قبالة القرى الجنوبية، وقصف مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق الشمال.