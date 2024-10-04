محكمة العدل الأوروبية: بعض قواعد الفيفا تنتهك القوانين

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بأن بعض القواعد التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت المحكمة قرارها، في قضية اللاعب الفرنسي لاساني ديارا، الذي سعى إلى الحصول على تعويض من "فيفا" والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، عام 2014.

ورأت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أن لوكوموتيف موسكو، كان لديه سبب لإنهاء العقد، ورفضت طلب ديارا الحصول على تعويض عن رواتبه غير المدفوعة، وأمرته بدفع تعويض للنادي الروسي.

وقال ديارا إن محاولته العثور على ناد جديد باءت بالفشل، لأن قواعد فيفا تجعل ناديه الجديد ملزما معه بدفع مستحقات لوكوموتيف موسكو.

وأضاف ديارا أن ذلك حال دون توصله لاتفاق محتمل مع نادي شارلروا البلجيكي، مما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية ضد فيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بسبب الأضرار المادية التي لحقت به.