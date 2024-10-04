روسيا تعلن نشوب حرائق في مستودعات وقود بعد هجوم أوكراني مزعوم بمسيرات

اندلعت حرائق الليلة الماضية في مستودعي وقود روسيين بمنطقة فورونيج، إثر هجوم أوكراني مزعوم بطائرات مسيرة، حسبما ذكرت ألكسندر جوسيف حاكم المنطقة اليوم الجمعة.

وكتب جوسيف عبر تطبيق تليجرام أن أجزاء من مسيرة قتالية تم اعتراضها سقطت في في المنشأة وأشعلت حريقا في صهريج فارغ.

وتم نشر مقاطع مصورة لهجوم مزعوم بمسيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن اللقطات لم توضح مدى الأضرار.

وذكرت خدمات الطوارئ الروسية أيضا اليوم أنها تكافح حريقا كبيرا نشب في عدة خزانات وقود في قريبة من بيرم في منطقة أورال /نحو 1700 كيلومتر من أوكرانيا/. ولم تشر خدمات الطوارئ إلى هجوم بمسيرات لكن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة الآن على التحليق لمثل هذه المسافات.

يشار أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كل منهما الأخرى وسط غزو موسكو لأوكرانيا الذي انطلق في فبراير 2022 .

وأدت الهجمات الروسية إلى تدمير 80% من محطات التدفئة وأكثر من ثلث محطات الطاقة المائية في أوكرانيا.

فيما كان الهجوم الأكبر من جانب أوكرانيا قد استهدف في شهر يونيو الماضي الماضي اثنتين على الأقل من مصافي النفط في جنوب روسيا وإلحاق أضرار بهما.

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