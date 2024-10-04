تنظم مكتبة مصر الجديدة، بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الملتقى الثقافي العلمي الثاني، حيث تعقد ندوة بعنوان "شخصية مصر الدولية والصراع الإقليمي" غدًا السبت، في تمام الساعة الرابعة والنصف.

ستتناول الندوة موضوع الحضارة المصرية القديمة، وشخصية مصر الدولية في سياق الصراع الإقليمي. يشارك في الندوة مجموعة من الأساتذة والخبراء في هذا المجال، منهم الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

كما يشارك في الندوة الدكتور محمود عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، جامعة الغردقة، والدكتورة عائشة عبد العال، أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية البنات بجامعة عين شمس، والدكتورة سلوى بكير، مدير عام الخرائط الطبوغرافية والمساحة الجوية، والدكتور أحمد الفقي، مدرس مساعد بأكاديمية الدلتا للعلوم بالمنصورة، والدكتورة عزيزة البدوي، باحثة دكتوراه بكلية التجارة بجامعة عين شمس.

تعتبر هذه الندوة فرصة لتعزيز الفهم حول مكانة مصر في السياقات الدولية والإقليمية، وتفتح باب النقاش حول التحديات والفرص التي تواجهها.