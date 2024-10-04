إصلاح عطل كان أدى إلى مشكلات في المجال الجوي لألمانيا

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أدى خلل لدى مراقبة الحركة الجوية الألمانية إلى حدوث مشكلات في جميع أنحاء المجال الجوي الألماني، حسبما أعلنت هيئة مراقبة الحركة الجوية اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة إنه بسبب العطل، الذي تم إصلاحه الآن، حدثت تأخيرات بدرجات متفاوتة في أنحاء البلاد.

وبحسب الهيئة، فإن الخلل أدى إلى فقدان بيانات جداول الرحلات وبيانات الطقس بشكل خاص.

وجاء في بيان الهيئة: "تم إصلاح العطل وعودة الأنظمة للعمل من جديد منذ الساعة 25ر10 صباحا (التوقيت المحلي)"، موضحة في المقابل أن البيانات المفقودة أثناء العطل بحاجة إلى تحديث الآن.

ووقعت مشكلات كبيرة في أكبر مطار في ألمانيا، بمدينة فرانكفورت، حيث ذكر الموقع الإلكتروني للشركة المشغلة للمطار "فرابورت" أن هناك "تأخيرات كبيرة في عمليات التشغيل وإلغاءات للرحلات الجوية".

وتحدثت الشركة عن إلغاء حوالي 70 رحلة. وقال متحدث باسم الشركة: "لا نتوقع المزيد من الإلغاءات، لأنه تم حل المشكلات"، موضحا أن التأثيرات كانت لذلك محدودة.

وقال متحدث باسم شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران إن هناك تأخيرات وإلغاءات في بعض رحلاتها، موضحة أن الرحلات الجوية الطويلة لم تتأثر بالأعطال.

ونصحت "فرابورت" المسافرين بالتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم على المواقع الإلكترونية لشركات الطيران المعنية.