رئيس بعثة الجامعة العربية: لا تحرك فعال على الأرض لاحتمال تسوية في لبنان أو غزة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن المبادرة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والتي طرحت الأسبوع الماضي؛ لم تقدم رسميا إلى الأمم المتحدة، سواء كمشروع قرار أو حتى صدرت في بيان صحفي.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة " MBCمصر" مساء الخميس، أن المطالبات بوقف إطلاق النار كثيرة؛ لكنها لا تترجم إلى تحركات فعلية على أرض الواقع.

وشكك في إمكانية التوصل إلى تسوية في القريب العاجل، قائلا: "لا يوجد أي تحرك فاعل موجود على الأرض للاستناد عليه باحتمالية وجود تسوية في القريب العاجل".

كما استبعد كذلك إحراز جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية انفراجة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة.

وفيما يتعلق بإعلان إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "شخصية غير مرغوب فيها"، قال إن هذه "السابقة لم تحدث من قبل ولن تحدث"، مشيرا إلى وجود "حملة منظمة" ضد غوتيريش وكبار مسؤولي الأمم المتحدة بدأت مع التقارير التي أصدرتها المنظمة حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.