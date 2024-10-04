وزير البترول يشارك في افتتاح القمة التاسعة عشر للفرانكفونية بباريس نيابة عن الرئيس السيسي

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً لمصر في افتتاح القمة التاسعة عشر للفرانكفونية التي تُعقد بالعاصمة الفرنسية باريس يومي 4-5 أكتوبر الجاري.

وعُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الحالي للقمة، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة الفرانكفونية. كما شارك الوزير في الاجتماعات التي تناولت موضوع "تجديد النظام الدولي متعدد الأطراف".

وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار: "الإبداع والابتكار وريادة الأعمال"، في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية كبرى تواجه الساحة العالمية. وتشهد فعاليات القمة تسليم الرئاسة من تونس إلى فرنسا، التي ستترأس القمة في دورتها الحالية.

وقام الرئيس الفرنسي ماكرون والسكرتير العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، لويز موشيكيوابو، بتوجيه عميق الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على انتهاء السلطات المصرية من إنشاء مشروع المقر الجديد لجامعة سنجور لخدمة التنمية في أفريقيا بمدينة برج العرب.

وتُعد الجامعة أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة، وذلك كإسهام قَيّم من قبل مصر لدعم جهود التنمية المستدامة في القارة.

ومن الجدير بالذكر أن مصر انضمت للمنظمة الدولية للفرانكفونية في عام 1970، وتضم المنظمة حالياً 88 دولة، بينها 54 دولة كاملة العضوية وسبع دول مشاركة و27 دولة تتمتع بصفة مراقب. وتمثل الدول الأفريقية النسبة الكبرى من أعضاء المنظمة.

تتمثل المهام الرئيسية للمنظمة الدولية للفرانكفونية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لدعم التنوع الثقافي واللغوي، وتعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم التعليم والتدريب والتعليم العالي والبحث، وتعزيز التعاون الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة.