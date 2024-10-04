غرفة الرعاية الصحية: نواصل برامج التدريب المكثفة بالعديد من المؤسسات الصحية

قال الدكتور خالد سمير وكيل غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، اتفق على المضي قدما في برامج التدريب المكثفة مع كل أصحاب المصلحة داخل مواقع الغرفة وداخل العديد من المؤسسات الصحية القائمة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أن الغرفة وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع النقابة العامة للأطباء، مشيرا إلى أن التوقيع شهده الدكتور أسامة عبدالحي ومن طرف الغرفة الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة.

وأوضح وكيل الغرفة، أن الشراكة تهدف إلى توطين فكر التدريب والتنمية المستدامة لكل الكوادر الطبية، ويشرف بشكل مباشر على كل هذه الأنشطة مدير التنمية المستدامة والتدريب الدكتور محمد الحيني ويشرف على هذه المنظومة الدكتور خالد سمير سمير ممثلا عن الغرفة.