جالانت: إسرائيل لديها مفاجآت أخرى لحزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لديها "مفاجآت أخرى في انتظار حزب الله"، مع استمرار العمليات البرية في جنوب لبنان.

وأضاف جالانت، خلال زيارة إلى مقر الفرقة 36 في الشمال: "حزب الله يتلقى ضربات شديدة للغاية، واحدة تلو الأخرى. لقد قضينا على (زعيم حزب الله حسن) نصر الله ولدينا المزيد من المفاجآت في انتظارنا، بعضها تم تنفيذه بالفعل وبعضها سيُنفذ لاحقا"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وتابع: "لقد تعرضت فرقة الصواريخ والقذائف (لحزب الله) لضربة شديدة للغاية. تم تدمير جزء كبير منها نتيجة لعملية عالية الجودة ودقيقة. تم القضاء على مقر القيادة والسيطرة والاتصالات والقيادة بأكملها (لقوة رضوان النخبة)، وفي الواقع تم القضاء على المستوى الثاني والثالث من القيادة تحت نصر الله".

وأشار جالانت إلى أن الجيش الإسرائيلي "ينفذ عملية اليوم في عدة قرى، وستستمر هذه العملية أينما كان ذلك ضروريًا لتدمير كل البنية التحتية التي خطط حزب الله لتنفيذ هجمات منها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال اغتيال قائد قسم الاتصالات في حزب الله في غارة جوية إسرائيلية على بيروت أمس.

وأضاف جيش الاحتلال أن محمد رشيد سكافي كان يرأس قسم الاتصالات في حزب الله منذ عام 2000 وكان يعتبر مقربا من قيادة الحزب.

وأشار إلى أن "سكافي بذل جهودا كبيرة لتطوير قدرات الاتصال بين جميع وحدات حزب الله في جميع فترات العمليات، للحفاظ على تدفق المعلومات في جميع أنحاء المنظمة الإرهابية"، بحسب تعبيره.