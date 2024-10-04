افتتاح مسجدين بكفر الشيخ في بلطيم وسيدي سالم

شهدت مديرية أوقاف كفر الشيخ اليوم الجمعة افتتاح مسجدين في بلطيم وسيدي سالم.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية العباسي التابعة لإدارة أوقاف بلطيم، بحضور الشيخ أشرف الطريني، مدير إدارة بلطيم. كما جرى افتتاح مسجد عصام الدين القن بإدارة سيدي سالم غرب.

جاء ذلك بحضور الشيخ ياسر شعبان الغول، مدير شئون الإدارات، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق. بعد الافتتاح، تم عقد مقرأة للجمهور، ثم مقرأة للأئمة، وتبعها لقاء الجمعة للأطفال.

وأضاف بسيوني أن المديرية نظمت عددًا من الملتقيات للأطفال وزعت خلالها نسخًا من المصاحف، كما عقدت عددًا من المقارئ للأئمة والجمهور، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في بناء وتشييد المساجد.