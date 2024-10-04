مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية يومي 9 و10 أكتوبر

تستعد مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع المكتبات، لتنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك يومي 9 و10 أكتوبر في مركز مؤتمرات المكتبة. تهدف الاحتفالية إلى زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود لدعم نفسية الأفراد، بالإضافة إلى القضاء على الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية، وبناء مجتمع يتمتع بصحة نفسية جيدة.

تبدأ فعاليات الاحتفالية بمحاضرة تحت عنوان "رحلة التعافي" يقدمها الدكتور مصطفى النحاس، استشاري الطب النفسي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 9 أكتوبر في القاعة الكبرى.

كما تتضمن الاحتفالية ورش عمل متنوعة بالتعاون مع عدة مؤسسات، منها مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية وعيادات ريكافري.

الورشة الأولى: بعنوان "اعثر على قوتك التي تجعلك متميزًا"، يقدمها الدكتور أحمد سويلم، استشاري الطب النفسي، الساعة الثانية مساء يوم 10 أكتوبر بقاعة الأغراض المتعددة.

الورشة الثانية: بعنوان "الأنشطة الثقافية والتطوع ودورها في تحسين الصحة النفسية"، تقدمها الأستاذة مجدلين سمعان، الساعة الرابعة مساء يوم 10 أكتوبر بقاعة الأغراض المتعددة.

الورشة الثالثة: تحت عنوان "صحة العلاقات"، تقدمها الأستاذة وفاء عبداللطيف، الساعة السادسة مساء يوم 10 أكتوبر بقاعة الأغراض المتعددة.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار الدور الفعَّال والرائد لمكتبة الإسكندرية في خدمة وتوعية مختلف فئات المجتمع، حيث تولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا الصحة النفسية من خلال الفعاليات والأنشطة المقدمة لجمهورها، مما يعكس التزامها بخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضايا الصحة على قمة أولوياتها.