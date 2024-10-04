المنظمة الدولية للهجرة: عبور 235 ألف شخص من لبنان إلى سوريا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، إن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي.

أفاد بذلك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوسيانو، خلال مؤتمر صحفي عبر اتصال مرئي، من مكتبه في مدينة جنيف السويسرية، وفقا لوكالة الأناضول.

وأوضح لوسيانو أن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا بين 23 سبتمبر الماضي، و3 أكتوبر الجاري، بينهم 152 ألف سوري، و82 ألف لبناني.

وأفاد أن حوالي 50 ألف شخص غادروا لبنان في الفترة نفسها باستخدام مطار بيروت الدولي، و1060 آخرين عبر السفن.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى مساء الخميس، عما لا يقل عن 1156 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 3191 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من "حزب الله" لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.