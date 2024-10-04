سول: كوريا الشمالية تطلق بالونات قمامة باتجاه الجنوب

قالت سول إن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه بالونات قمامة باتجاه كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بعد يومين فقط من إرسالها أكثر من 150 بالونا من هذا النوع إلى الجنوب.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أثارت احتمالية تحليق البالونات باتجاه شمال إقليم جيونجي وأجزاء أخرى من منطقة العاصمة سول، ونصحت المواطنين بعدم لمسها والحذر من سقوط محتمل للبالونات.

ويمثل الإطلاق الأخير الـ24 من نوعه منذ بدأت بيونج يانج حملة البالونات في أواخر أيار/مايو الماضي.

وتعهد الجيش الكوري الجنوبي باتخاذ إجراءات عسكرية "صارمة" إذا "تجاوزت كوريا الشمالية حدودها" فيما يتعلق بإرسال البالونات أو ألحقت أضرارا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي.

وردا على إطلاق البالونات، يبث الجيش الكوري الجنوبي دعاية يومية مناهضة لكوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت على الحدود منذ 21 تموز/يوليو. وقد امتنع الجيش الجنوبي عن إسقاط البالونات بشكل مباشر، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.