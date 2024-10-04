شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق في دير البلح وخان يونس

استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال مناطق في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد اربعة أشخاص ، ووقوع عدد من المصابين في قصف استهدف منزلا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل وموقعا يأوي نازحين في كل من دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبا وألقى قنابل حارقة تسببت بحرائق في منازل بمخيم النصيرات وسط قصف مدفعي استهدف جنوب مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، قصف طيران الاحتلال عدة مواقع واستهدف منزلا في منطقة معن شرق المدينة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41788 فلسطينيا، وإصابة 96794 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.