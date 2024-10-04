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الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام فرض رسوم جديدة كبيرة على السيارات الكهربائية من الصين

السيارات الكهربية بالصين
السيارات الكهربية بالصين
د ب أ
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 1:40 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 1:40 م

مهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبيل، اليوم الجمعة، أمام فرض رسوم جمركية إضافية، مثيرة للجدل، تصل إلى 3ر35% على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وارد الصين، بحسب تصريحات دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)

كانت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، أعلنت في وقت سابق عن خطة فرض الرسوم الإضافية بعد أن اتهم تحقيق أجرته الصين بدعم شركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية وبالتالي تشوه السوق في الاتحاد الأوروبي.

ومازال أمر تحديد موعد فرض الرسوم الجديدة اعتبارا من أول المقبل متروكا للمفوضية.

وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة التي سببت خلافات في عواصم الاتحاد الأوروبي واستياء بين شركات السيارات، إذا تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.

وتدعو ألمانيا، التي صوتت ضد الخطة، إلى إجراء المزيد من المحادثات مع بكين في ظل المخاوف من إجراءات تجارية انتقامية من الصين يمكن أن تضر بصناعة السيارات الألمانية الكبيرة.

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