أنيسيموفا تسحق جوف في بكين وتبلغ النهائي

ألحقت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، وصيفة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، هزيمة قاسية بمواطنتها كوكو جوف، المصنفة الثانية وحاملة اللقب، بنتيجة 6-1 و6-2، اليوم السبت، لتبلغ نهائي دورة بكين الصينية (ألف نقطة) للمرة الأولى في مسيرتها.

واحتاجت أنيسيموفا، المصنفة الثالثة عالميًا، إلى 58 دقيقة فقط لحسم المواجهة أمام جوف، وتضرب موعدًا في المباراة النهائية مع التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا، البالغة 20 عامًا والمصنفة 26 عالميًا، التي أطاحت بالأميركية المخضرمة جيسيكا بيجولا بفوز مثير 6-3 و1-6 و7-6 (8-6).

وعبّرت أنيسيموفا، التي خسرت نهائي "فلاشينج ميدوز" أمام المصنفة الأولى عالميًا، أرينا سابالينكا، عن سعادتها بالانتصار قائلة: "تمكنت من تقديم أداء جيد بالفعل. كنت أعلم أنه يجب اللعب بمستوى عالٍ أمام كوكو إذا أردت الفوز. أنا متحمسة للغاية لبلوغ النهائي".

ورغم أن جوف كانت اللاعبة المفضلة لدى الجماهير، التي ملأت مدرجات الملعب الرئيس "دياموند كورت"، فإن أنيسيموفا سيطرت بشكل كامل على اللقاء، وسط أخطاء متكررة من منافستها، التي أرسلت العديد من الكرات خارج الملعب أو في الشبكة.

وبعد مرور ربع ساعة فقط، تقدمت أنيسيموفا 5-0 في المجموعة الأولى، قبل أن تواصل زحفها في المجموعة الثانية لتتقدم أيضًا 5-0، ما جعل مهمة جوف شبه مستحيلة رغم محاولاتها.

جوف، البالغة 21 عامًا والمتوجة هذا العام بلقب رولان جاروس، كانت قد تجرعت في بكين هزيمة واحدة فقط قبل مباراة السبت، وكانت أمام البولندية إيجا شفيونتيك في نصف نهائي نسخة 2023. أما هذه المرة فقد وجدت نفسها عاجزة أمام قوة وضربات أنيسيموفا المحكمة.

بدورها، شكرت أنيسيموفا الجماهير على دعمها المستمر: "كان دعم الجماهير هائلًا منذ اليوم الأول. أعتقد أن هذا ما ساعدني كثيرًا خلال المباريات".

وفي نصف النهائي الآخر، احتاجت نوسكوفا إلى ساعتين و28 دقيقة لتجاوز بيجولا، في مواجهة شاقة بدنيًا وذهنيًا.

وقالت عقب اللقاء: "كانت مباراة في غاية الصعوبة، من الناحيتين الذهنية والجسدية.. الفوز بهذا الشكل يمنحني ثقة كبيرة قبل النهائي".

يُذكر أن أنيسيموفا ونوسكوفا تواجهتا، هذا الموسم، في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، حيث تمكنت الأميركية من الفوز بصعوبة 6-2 و5-7 و6-4، ما يزيد من ترقّب النهائي المرتقب في بكين.