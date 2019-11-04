وفد السفارة الأمريكية ينظم لقاء تعريفيا حول برنامج التبادل الثقافي بمدرسة STEM في قنا

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نظم وفد السفارة الأمريكية بالقاهرة لقاء تعريفيًا ببرنامج التبادل الثقافي لشرح البرامج والفرص التدريبية المتاحة للطلاب بالولايات المتحدة الأمريكية والتي حاضر بها أعضاء الوفد وضم كلًا من دنيا الدريدج مساعد الملحق الثقافي وياسمين الروينى من هيئة الايمديست وبحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمدرسة STEM.

وقالت دنيا الدريدج: "نحن سعداء بالتعاون مع مدرسة STEM وبناء جسور التواصل مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية في المجالات العلمية المتنوعة لرفع مستوى العملية التعليمية وإكسابهم مهارات وخبرات عديدة بالإضافة الي الانفتاح على ثقافات جديدة".

وأوضحت ياسمين الرويني، من هيئه الايمديست خطوات التقدم للدراسة بالولايات المتحدة ومميزاتها والفرص المتاحة وما تقدمه الهيئة للطلاب وخاصة المتميزين علميًا من خدمات تعليمية وبحثية في مختلف المجالات بالإضافة إلى التعريف بأنشطة الهيئة في تنمية مهارات الشباب العلمية والثقافية.