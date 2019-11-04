نيفين جامع: المشروعات الصغيرة هي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر

قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن خطة الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) قد منحت قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دورا كبيرا في النهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.

وأكدت جامع - في بيان لجهاز المشروعات اليوم الاثنين - تعاون كافة الجهات والوزارات مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق نهضة متكاملة لهذا القطاع الحيوي من خلال وضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات واتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على الابتكار والمعرفة، وهو الدور المنوط بجهاز تنمية المشروعات لكى يصبح قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وألقت نيفين جامع الضوء على انجازات الجهاز منذ إنشائه في إبريل 2017 حيث تم تمويل ما يقرب من 601 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز وصل إلى 13.2 مليار جنيه وذلك من خلال التمويل المباشر من أفرع الجهاز أو من خلال الجهات الوسيطة وشركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية و شركات التأجير التمويلي أو الشركات المختصة بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات وفرت نحو 923 ألف فرصة عمل وبأن منهم 26 ألف مشروع صناعي وصل تمويلهم إلى مليار جنيه حققوا ما يقرب من 81 ألف فرصة عمل.

وأوضحت أن الجهاز يقوم بتقديم الدعم المالي لكافة أنواع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو الحرفية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ويعمل على تيسير كافة العقبات للمشروعات الصغيرة لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، حيث يتم تقديم حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أنه تم استحداث منتجات جديدة، ومنها تمويل رأسمال المخاطر نظرا لأهمية دور ريادة الأعمال خلال الفترة القادمة، وبما يتمشى مع خطة الجهاز في نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار حيث يتم تنفيذ عدة برامج تدريبية وورش عمل وتهدف إلى تأهيل رواد الأعمال لاكتشاف قدراتهم في كيفية توليد وتحديد أفكار للمشروعات وإدارتها.