الحكومة تستجيب لطلب برلماني للنظر في أزمة منطقة أكشاك أبو السعود

محافظة القاهرة: تسكين 25 أسرة مستحقة من أصل 31 حالة

استجابت الحكومة لتوصية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حول أزمة منطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة، وتسكين الأهالي الذين تم إزالة منازلهم، تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث تمت إزالة المباني دون توفير مساكن بديلة للأهالي، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة وأصرت على ضرورة توفير ملاذا آمنا للمواطنين في أقرب وقت بعد أن تم مناقشة الأزمة في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي.

جاءت استجابة الحكومة خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد، بحضور اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه يتم إعادة التخطيط لسبعة مناطق عشوائية منها منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، حيث تم إزالة 111 مدبغة وتم نقلهم إلي مدينة الروبيكي الصناعية لتطوير المنطقة من العشوائيات.

وأوضح فؤاد أنه تم إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحي مصر القديمة لإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات بعدد 28 أسرة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة قامت بتشكيل لجنة من مباحث المرافق والحي لعمل حصر لباقي الحالات وإخلائها وتسكينها، بينما تم الفحص والاستعلام عن المواطنين المستحقين خلال 48 ساعة، فيما تم تسكين 25 أسرة مستحقة من أصل 31 حالة".

ونوه نائب محافظ القاهرة ، إلي أن هناك بعض المعوقات التى تقابلهم أثناء الحصر، ومنها عناوين البطاقات الشخصية، وشهادات الميلاد، بينما تقوم وزارة الداخلية بإجراءات البحث والتحريات اللازمة للتأكد من إقامة تلك الأسر بالفعل.

وتقدم النائبان محمد العقاد، وعصام فاروق، مقدمي طلب الإحاطة، بالشكر للجنة والمحافظة على ما تم من إجراءات تسكين عدد من الأسر التي كانت مقيمة بمركز الشباب وباقي عدد 8 أسر منهم 6 أسر مستحقة وجار العمل على تسكينهم، وأسرتين سيتم التعامل معهم ومراعاة الحالة الإنسانية لهم.

يشار إلي أن طلب الإحاطة كان بشأن إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة، والبت فى طلبات المواطنين الذين شملهم قرار إزالة المنطقة، وتسكينهم فى منطقة الأسمرات 3 وفقًا لخطة الدولة لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة حققت طفرة كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات.

وتضمن الطلب، أن محافظة القاهرة أخلت منطقة المدابغ والمناطق المحيطة بها بمصر القديمة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعد منطقة سور "مجرى العيون" منطقة إعادة تخطيط، وأنها تصنف ضمن العشوائيات الخطرة من الدرجة الثانية.

كما تضمن سرعة البت فى طلبات المواطنين من قاطنى منطقة أكشاك أبو السعود الذين شملهم قرار الإزالة لتسكينهم فى المناطق المتفق عليها، وذلك بعد مراجعة الاشتراطات المنصوص عليها للحالات المستحقة، حتى تستقر الأسر، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، وعلى سبيل المثال المنطقة محل الذكر سيتم تطويرها على أعلى مستوى، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وثقافية، والقضاء على العشوائيات تماماً من المنطقة، وهو الأمر الذي تم حسمه بتوصية من لجنة الإدارة المحلية.