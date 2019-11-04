مستشار الرئيس اللبناني: نسبة المتجاوبين مع طموحات «عون» تزداد يوميا

قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني، رفيق شلالا، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعد خارطة الطريق للشعب اللبناني في كلمته التي ألقاها أمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن الرئيس اللبناني حدد في كلمته الموضوعات التي ستركز عليها الحكومة فور تشكيلها، بداية من استئصال الفساد ومحاربة الرشوة وإطلاق المشاريع الاقتصادية المنتجة، مشيرًا إلى أن نسبة الذين يريدون التجاوب مع طموحات «عون» تزداد يومًا بعد يوم، وأن الحراك الشعبي لايزال قائمًا ميدانيًا.

ولفت إلى وجود استجابة جزئية من الحراك الشعبي وعدم تجاوب من البعض الآخر، لافتًا إلى تقديم الرئيس خلال كلمته الكثير من الضمانات بأن مطالب هذا الحراك ستكون موضع عناية واهتمام ودرس.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وانطلقت اليوم مسيرات لمناصري «التيار الوطني الحر» باتجاه بعبدا، دعمًا للرئيس عون وتأكيدًا على المطالب الشعبية ومحاربة الفساد.

ووجه «عون» في كلمته، أمس الأحد، من قصر بعبدا تحية لمناصريه المحتشدين أمام القصر، أكد فيها أن السلطات اللبنانية رسمت خريطة طريق للمرحلة المُقبلة.