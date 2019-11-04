السياحة السعودية تستعد لإطلاق الموسم التاسع من «مشروع الجزیرة العربیة الخضراء»

یستعد قطاع التراث الوطني بالهیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني في السعودية لإطلاق الموسم التاسع في المشروع العلمي "مشروع الجزیرة العربیة الخضراء"، بالشراكة مع جامعة الملك سعود وهیئة المساحة الجیولوجیة، ومعهد ماكس بلانك الألماني وجامعتي أوكسفورد البریطانیة وكوین لاند الأسترالیة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم الاثنين، عن نائب الرئیس لقطاع التراث الوطني بالهیئة رستم بن مقبول الكبیسي قوله إن الهیئة تولي اهتماما كبیرا لـ "مشروع الجزیرة العربیة الخضراء" الذي كان له أصداء عالمیة واسعة من خلال ما أعلن عنه من مكتشفات مهمة تبرز المكانة التاریخیة للمملكة وعمقها الحضاري، "وكونها مهدا لبدایات الحضارات الإنسانیة، كان أبرزها اكتشاف آثار أقدام إنسان على ضفة بحیرة قدیمة في صحراء النفود على أطراف منطقة تبوك یعود عمرها إلى 85 الف عام، ما یعد اكتشافاً مدهشاً ونادراً جداً یظهر اتساع مناطق الهجرات البشریة ووصوله إلى شبه الجزیرة العربیة".

وأشار الكبيسي إلى اكتشاف "أحفورة أصبع إنسان عاقل" عثر علیها بالقرب من موقع الوسطى في محافظة تیماء یعود عمرها إلى 85 ألف سنة، یرجح أنه من أوائل المهاجرین في العصر الحدیث إلى الجزیرة العربیة التي كانت آنذاك مراعي خضراء غنیة بالأنهار والبحیرات، وهو ما أثبتته اكتشافات أخرى في المشروع لأحافیر حیوانات مثل الفیلة والتماسیح وغیرها.

وبین أن "مشروع الجزیرة العربیة الخضراء" یتناول العلاقة بین التغییرات المناخیة التي تعرضت لها شبه الجزیرة العربیة على مر العصور وبین بدایة الاستیطان البشري في البلاد وهجرة البشر إليها عبر قارات العالم القدیم، حیث كشفت الدراسات أدلة على وجود مئات البحیرات، والأنهار، والغابات، والكائنات في أنحاء الجزیرة، وقد نشأت حولها العدید من الحضارات المتعاقبة.

وأشار إلى أنه یعمل في "مشروع الجزیرة العربیة الخضراء" عدد من منسوبي قطاع الآثار وهیئة المساحة الجیولوجیة وعلماء الآثار من جامعة الملك سعود، إضافة إلى عدد من طلاب الجامعات السعودیة وطالباتها، وهي مبادرة من هیئة السیاحة والتراث الوطني لنقل الخبرة إلى الآثاریین السعودیین، حیث قدم عدد من طلاب الدكتوراه والماجستیر مشاركات ممیزة مع هذه المشاریع، ویعمل حالیا أكثر من 30 طالبا من جامعة الملك سعود وحائل وجازان.