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بالفيديو.. متظاهرون يقطعون عددا من شوارع بغداد

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 12:32 م | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 12:32 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو، يرصد قيام المتظاهرين بقطع عدد من شوارع العاصمة العراقية بغداد.

وتشهد بغداد وعدد من المدن العراقية، منذ عدة أسابيع، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة.

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