رئيس مؤسسة لبنانية: نجحنا في استخدام مواردنا الذاتية لتصدير منتجاتنا للخارج ونسعى لتعميم التجربة

قالت رئيس مؤسسة العطاء الخيري اللبنانية، تيري بيطار، إن تجربتها في إحداث التنمية المستدامة خلقت الكثير من فرص العمل وشجعت المرأة المعيلة على استغلال طاقاتها وقدراتها وتنمية مهاراتها لخدمة أسرتها ومجتمعها، مؤكدة أنها نجحت في استخدام مواردها الذاتية لتحقيق أهداف مؤسستها.

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركتها اليوم /الاثنين/ في أعمال قمة "صوت مصر" التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة والتي تنظمها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتستمر على مدى أربعة أيام.

وأضافت بيطار أن مؤسستها أقامت حتى الآن خمسة فروع لها في لبنان منها ثلاثة أفرع في مدينة زحلة وفرع في منطقة الحدث وآخر في منطقة برج حمود، مشيرة إلى أنها تستهدف القضاء على الفقر وخلق فرص عمل للشباب وليس مجرد السعي لفرص عمل، وتسويق منتجات الأسر الفقيرة.

وأوضحت أن غالبية المواطنين داخل الوطن العربي هم من فئة الشباب حيث تقترب نسبتهم من 75% من عدد السكان وهي طاقة هائلة يجب العمل على استغلالها بشكل أمثل لخدمة أغراض التنمية المستدامة داعية إلى تشجيع المبادرات الفردية التي تستهدف القضاء على الفقر وتشجيع تشغيل الطاقات المعطلة.

وأضافت أن مؤسستها نجحت في تشغيل النساء المعيلات وقامت بتصدير بعض المنتجات التي قمن بإنتاجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم يقتصر نشاطها على الاكتفاء بالسوق المحلية.

وأعربت عن أملها في أن تنجح في تعميم تجربتها لتشمل العديد من البلدان العربية ولا تقتصر على لبنان فقط، موضحة أنها لم تحصل على تمويل من أحد وإنما حققت ذلك بالتمويل الذاتي واعتمادا على مصادر الدخل التي تحققها من خلال تسويق منتجات مؤسستها.