محافظ بني سويف يقرر صرف إعانة عاجلة لـ5 مواطنين

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، 5 من المواطنين (رجال وسيدات)، نظرًا لما يمرون به من ظروف صحية واجتماعية، والتي وردت عن طريق الصفحة الرسمية والمواقع الإخبارية وخدمة المواطنين، ووجه المحافظ ببحث حالاتهم وسرعة توفير الحلول لمشكلاتهم.

وحرص المحافظ على الاستماع لكل مطالبهم ومشاكلهم، وقرر صرف إعانة مالية عاجلة لكل حالة، موجهًا بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير تمويل مناسب لأحد المواطنين لضمان مصدر دخل كريم له ولأسرته، والتنسيق مع التضامن الاجتماعي لصرف معاش ضماني.

وأمر محافظ بني سويف باتخاذ مايلزم لتوفير شقة بمساكن الأولى بالرعاية لأحد المواطنين وأسرته، موجهًا بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتوفير أثاث لمواطن أخر تعرض مسكنه لحريق، مشددًا على ضرورة عرض تقرير مفصل عن هذه المطالب وماتم انجازه منها، والمعوقات إن وجدت.