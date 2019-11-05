«التعليم» تعلن عن 10 وظائف للإداريين عبر بوابة التوظيف الإلكترونية

أعلنت بوابة الوظائف الإلكترونية التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب الترشح لوظائف الإداريين، مع بدء تلقى تسجيل الطلبات على موقع البوابة الإلكترونية https://egmoe.org.

وتتيح البوابة التقديم لعدد من الوظائف المطلوبة وتتضمن: أمين معمل، أمين مكتبة، باحث تنمية، باحث شئون عاملين، باحث قانونى، سكرتارية، محاسب، محقق، مشرف أمن، مشرف خدمات.

وفيما يخص الإعلان عن قبول الدفعة الأولى من الموظفين، أكدت الوزارة أن المرحلة الحالية تتضمن جمع الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين وما زالت قيد المراجعة والتحقق، مشيرة إلى أن مرحلة مراجعة الأوراق تستغرق وقتا طويلا نظرا للأعداد الكبيرة التى تقدمت للوظائف حتى الآن.

أوضحت أن إعلان النتيجة سيتم من خلال عدة طرق تبدأ بالدخول على صفحة متابعة الطلب على البوابة الإلكترونية، ويستطيع المتقدم معرفة نتيجة الأوراق والمستندات من خلال عدة اختيارات.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم الإجابة على المتقدم من خلال 3 رسائل مختلفة تظهر أسفل كل مستند من المستندات التى تم رفعها على الموقع، ومنها: قبول، وتعنى أن الأوراق سليمة، قيد المراجعة وتعنى أن المستندات يتم مراجعتها من جهات إصدارها، مرفوض وهى أن هناك خطأ ما فى المستند الذى تم رفعه على الموقع.

ووصل عدد المتقدمين للوظائف طبقا لآخر رقم أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم 342 ألفا و288 متقدما منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية 9 أكتوبر الماضى.