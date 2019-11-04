150 فيلما تزين برنامج الدورة الحادية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى

*20 ألف دولار للفيلم الفائز بجائزة «يوسف شريف رزق الله».. و15 لأفضل فيلم عربى مشارك

*15 فيلما فى المسابقة الدولية من بينها المصرى «احكيلى» للمخرجة ماريان خورى

*منح منة شلبى وشريف عرفة وتيرى جيليام جائزة فاتن حمامة التقديرية.. و«الأيرلندى» فيلم الافتتاح



كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تفاصيل الدورة 41 التى تقام خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجارى، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 150 فيلما تمثل 63 دولة من بينها 18 فيلما يعرض عالميا للمرة الأولى، و17 فى عرضها الدولى الأول، و84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال مؤتمر صحفى عقدته إدارة المهرجان ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة، تم الإعلان عن اطلاق اسم المدير الفنى للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله، على جائزة الجمهور، بقيمة 20 ألف دولار، ضمن برنامج تكريمه الذى أعلن عن جزء من تفاصيله قبل شهرين تقريبا، باطلاق اسمه على الدورة 41، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا لها. جائزة الجمهور تذهب لأحد أفلام المسابقة الدولية، وتمنح مناصفة بين المنتج والشركة التى ستقوم بتوزيع الفيلم فى مصر.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن منح جائرة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذى تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربى مشارك فى أى من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).

ويمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطانى من أصل أمريكى تيرى جيليام، والمخرج المصرى شريف عرفة، كما يمنح منة شلبى جائزة فاتن حمامة للتميز، أما فيلم الافتتاح، فاختار المهرجان «الأيرلندى The Irishman» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، فى عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط.

خلال المؤتمر أيضا، كشف المهرجان عن قوائم أفلام ولجان تحكيم مسابقاته وأقسامه المختلفة والتى نستعرضها فى التقرير التالى:

المسابقة الدولية للأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة

يشارك فى المسابقة الدولية 15 فيلما من بينها الفيلم المصرى «احكيلى» للمخرجة ماريان خورى، التى تتنافس على جوائز (الهرم الذهبى التى تذهب لأحسن فيلم وتمنح للمنتج ولا تمنح مناصفة، وجائزة الهرم الفضى وهى جائزة لجنة التحكيم الخاصة التى تمنح لأحسن مخرج، والهرم البرونزى التى تمنح لأفضل عمل أول أو ثان للمخرج، وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل، وجائزة أحسن ممثلة، وجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى).

إلى جانب احكيلى تضم المسابقة كلا من (الفيلم التشيكى «نوع خاص من الهدوء» للمخرج ميكال هوجينور، والفيلم اللبنانى «جدار الصوت» للمخرج أحمد غصين، والفيلم الفلسطينى «بين الجنة والأرض» للمخرجة نجوى نجار، والفيلم البلجيكى «شبح مدار» للمخرج باس ديفوس، والفيلم المكسيكى «أنا لم أعد هنا» للمخرج فرناندو فرياس، ومن مملكة بوتان فيلم «لونانا: ثور داخل الفصل» للمخرج باو تشوينينج دورجى، والفيلم الفلبينى «مينداناو» للمخرج بريانتى ميندوزا، ومن ليتوانيا فيلم «ليتوانيا الجديدة» للمخرج كاروليس كوبينيس، والفيلم الدنماركى «أبناء الدنمارك» للمخرج علاوى سليم، والفيلم الكولومبى «الحدود» للمخرج ديفيد ديفيد، وفيلم «الحائط الرابع» للمخرج الصينى جانج تشونج، ومن البرازيل فيلم «الرجل الودود» للمخرج إيبير كارفالو، والسنغافورى «موسم ممطر» للمخرج أنتونى تشين، والفيلم الرومانى «زافيرا» للمخرج آندريه جروزنيتسكى.

يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية الكاتب الأمريكى ستيفين جاجان وينضم له فى اللجنة كل من (المخرجة البلجيكية ماريون هانسيل، والمخرج المكسيكى ميشيل فرانكو، والمخرج الإيطالى دانييل لوشيتى، والكاتب المصرى إبراهيم عبدالمجيد، والممثلة الصينية كين هايلو).

القسم الرسمى خارج المسابقة

يضم القسم الرسمى خارج المسابقة 10 أفلام دولية وهى (الألمانى «حياة خفية» لتيرنس ماليك، السويدى «عن الأبدية» لروى أندرسون، والإسبانى «النار ستأتى» لأوليفيه لاكس، والفرنسى «إن شئت كما فى السماء» لإيليا سليمان، ومن النمسا «جو الصغير» لجيسيكا هاوزنر، ومن كولومبيا «مونوز» لأليخاندرو لاندز، والفرنسى «بروكسيما» لأليس وينوكور، والصينى «غبت طويلا يا ابنى» لوانج شاوشواى، والأمريكى «الفنار» لروبرت إيجرز، والبرتغالى «فيتالينا فاريلا» لبيدرو كوستا.

مسابقة آفاق السينما العربية

يشارك فى مسابقة آفاق هذا العام 12 فيلما، ويتنافس الفيلم المصرى «نوم الديك فى الحبل» للمخرج سيف عبدالله، والفيلم التونسى «بيك نعيش» للمخرج مهدى برصاوى على كل من (جائزة سعدالدين وهبة لأحسن فيلم عربى وتمنح للمخرج، وجائزة صلاح أبوسيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أحسن فيلم غير روائى، وجائزة أحسن أداء تمثيلى)، مع أفلام («بغداد فى خيالى» للمخرج السويسرى العراقى الأصل سمير جمال الدين، والفيلم اللبنانى «بيروت المحطة الأخيرة» للمخرج إيلى كمال، والفيلم السورى «نجمة الصبح» للمخرجة جود سعيد، والفيلم المغربى «من أجل القضية» للمخرج حسن بنجلون، والفيلم العراقى «شارع حيفا» للمخرج مهند حيال، والفيلم السودانى «أوفسايد الخرطوم» للمخرجة مروة زين، والفيلم التونسى «ع البار» للمخرج سامى التليلى، والفيلم الجزائرى «باركور» للمخرجة فاطمة الزهراء زموم، والفيلم السعودى «سيدة البحر» للمخرجة شهد أمين، إلى جانب الفيلم المغربى «نساء الجناح ج» للمخرج محمد نظيف.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة آفاق العربية الناقد والمبرمج الكندى بيرس هاندلنج وتشاركه فى اللجنة (الممثلة المصرية هنا شيحة والمنتج البلغارى ستيفن كيتانوف والمنتجة المغربية لميا الشرايبى والموسيقار التونسى أمين بوحافة).

مسابقة أسبوع النقاد

أما مسابقة أسبوع النقاد التى تخلو من المشاركة المصرية، فيتنافس فيها 7 أفلام دولية، على كل من (جائزة شادى عبدالسلام لأحسن فيلم وتُمنح للمخرج، وجائزة فتحى فرج لأحسن إسهام فنى)، وتضم قائمة الأفلام المتنافسة كلا من («أبو ليلى» للمخرج الجزائرى أمين سيدى بومدين، والفيلم الإسبانى «وظفية وفيلم» للمخرج خافيير مارتينيز سولير، والفيلم الرومانى «اعتقال» للمخرج أندريه كون، والفيلم التونسى «قبل ما يفوت الفوت» للمخرج مجدى لخضر، ومن كوستاريكا فيلم «أرض الرماد»

للمخرجة صوفيا كيروس أوبيدا، الفيلم الأمريكى «رجل يموت مليون مرة» للمخرجة جيسيكا أوريك، والفيلم الصينى «صيف تشانجشا» للمخرج فنج زو.

ويشارك فى لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد، (الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج، والناقد الأردنى ناجح حسن، والمخرجة المصرية نادين خان).

مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة

وفى مسابقة سينما الغد يتنافس 20 فيلما على (جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة)، من بينها ثلاثة أفلام مصرية وهى («أمين» للمخرج أحمد أبوالفضل، و«بحر من الرمال» للمخرجة نسمة رشدى، و«البحث عن غزالة» للمخرج بسام مرتضى، و«فخ» للمخرجة ندى رياض)، وأفلام من دول أخرى وهى (الفلسطينى «أمبيانس» للمخرج وسام الجعفرى، واللبنانى «تماس» للمخرج سمير سريانى، والسعودى «الدنيا حفلة» للمخرج رائد السمرى، والتونسى «فاطوم» للمخرج محمد على النهدى، والإسبانى «عواصف الحياة البرية» للمخرج خورخى كانتوس، والفيلم السنغافورى «هنا ليس هناك» للمخرج نيلسون يو، والبلغارى «بيت بعيد بعيد» للمخرج ديميتار كومانوف، والسورى «لم أرَ شيئَا، رأيت كل شىء للمخرج ياسر قصاب، والأرجنتينى «أبى الميت: كوميديا» للمخرج روبرتو بورتا، والرومانى «خارج الموسم» للمخرج يواكيم ستور، والبرتغالى «الماضى التام» للمخرج خورخى خاكوم، والأمريكى «لاجئة» للمخرج برانت آندرسون، ومن سلوفاكيا «شىء ما يحدث» لرومان دوريس، ومن التشيك «المنبوذ» لسيمون كوديلا، ومن فرنسا «امبراطورية الضوء» لبيير آلان جيرود، والبرتغالى «سوء الحظ العجيب للتمثال الحجرى» للمخرج جابرييل أبرانتيس.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة كلا من (الممثلة المصرية حنان مطاوع وخبيرة ترويج الأفلام الهولندية ناتالى ميروب).

إلى جانب المسابقات الأربعة الرسمية، يستضيف المهرجان لجنة تحكيم الاتحاد الدولى لنقاد السينما (الفيبريسى)، التى تمنح جائزتها لفيلم من الأعمال المشاركة فى المسابقة الدولية ويعلن عنها فى حفل ختام المهرجان، وتضم فى عضويتها كلا من (الناقد المصرى محمد سيد عبدالرحيم، والناقد النيجيرى ستيف أيوريندى، والناقدة الألمانية كاترينا دوكورن).

العروض الخاصة

انضم لقائمة العروض الخاصة 12 فيلما تشمل كلا من (الكندى «ضيف شرف» للمخرج أتوم إيجويان، والأمريكى «ابن مدلل» لألما هارييل، والأمريكى «جودى» لريبورت جولد، والروسى «مغادرة أفغانستان» لبافيل لونجين، والبرازيلى «ماريجيلا» لفاجنر مورا، والبريطانى «حب عادى» لليسا باروس دسا، والفرنسى «باريس ستالينجراد»، لهند المدب، والروسى «خطيئة» لأندرى كونشالوفسكى، والأمريكى «الدواء» لفارزين تيوسى، والتونسى «عرايس الخوف» لنورى بوزيد، والإندونيسى «علم الخيال» ليوسيب أنجى انون، والفرنسى «سنونوات كابول» لزابو بريتمان وإيليا جوبيه.

عروض منتصف الليل

تضم قائمة عروض منتصف الليل 7 أفلام، وهى (الأرجنتينى «4x4» لماريانو كون، والسويدى «كوكو دى كوكو دا» ليوهانس نيولم، والأرجنتينى «ساحرة» لمارسيلو بايز كوبيلز، ومن لوكسمبورج «الماشى على الجلد» لكرستيان نيومان، والأمريكى «ابتلاع» لكارلو ميربيلا دايفيس، والإيطالى «العُش» لروبرتو دى فيو، والصينى «بحيرة الأوز البرى» لدياو يينان.

البانوراما الدولية

تضم عروض البانوراما الدولية 48 فيلما وهى (الإسبانى «ابنة لص» لبيلين فونيس، والكوبى «أغسطس» لأرماندو كابو، والبرازيلى «بابينكو: أخبرينى عندما أموت» لبربرا باز، والصينى «بالون» لبيما تسيدين، والهندى «فجر»، لكاماكيا نارايان سينج، والكورى «صبى يلتقى بمسدس» لجوست فان هيزيك، الإسبانى «بونويل فى متاهة السلاحف» لسلفادور سيمو، البلغارى «قطة داخل الحائط» لمينا ميليفا وفيسيلا كازاكوفا، والكندى «الحالمات بالمدن» لجوزيف هيليل، والدنماركى «دانيال» لأناس بيرتلسن ونيلز آردن أوبليف، والبولندى «نهاية يومٍ سعيدة» لياجيك بورجوك، ومن أيسلندا «صدى» لرونار رونارسون، ومن الفلبين «إدوارد» لثوب نازارينو، ومن جنوب إفريقيا «طفل فيلا» لبرت مايكل إينيس، والبريطانى «فيلم فارسى» لإحسان خوشباخت، ومن التشيك «فورمان يواجه فورمان» لهيلينا تريشتيكوفا وجاكوب هيجنا، والألمانى «رجل الغاز» لآرنى كورنر، والكندى «أنطولوجيا مدينة الأشباح» لدينيس كوتيه، ومن مقدونيا فيلم «الإله موجود واسمها بترونيا» لتيونا ستروجار مايتفسكا، ومن أفغانستان «حوا، مريم، عايشة» لصحرا كاريمى، والمكسيكى «أنا فاوست» لخوليو بيرثيلى، ومن كوريا الجنوبية «قدوة» للى سو ــ جين، والبرازيلى «لامينتو» لدييجو لوبيز وكلاوديو بيتينكور، والإيطالى «لوكانيا» لجيجى روكاتى، والأرجنتينى «أمومى» لمورا ديلبيرو، والرومانى «مو» لرادو دراجومير، ومن جمهورية الدومينيكان «موش» لخوان أنطونيو بيسونو، والألمانى «موزارت يعاد تدويره» لفيكتوريا بيكزمان وبريتا شونينج، والفرنسى «أعلام من ورق» لناثان أمبروزيونى، والهولندى «بورسلين» ليينيكى بويجينك، والهندى «رودرام 2018» لجاياراج، ومن إستونيا «صمت اسكندنافى» لمارتى هيلدى، والصربى «غُرَز» لميروسلاف تيرزيتش، والبلجيكى «الإمبراطور الحافى» لبيتر بروسنز وجيسيكا وودوورث، والتايلاندى «الكهف» لتوم والر، ومن لاتفيا «الكوميديان» لميشيل إيدوف، الأرجنتينى «المنافقون» لسانتياجو سجارلاتا وكارلوس ايجناسيو تريونى، والكولمبى «الجولة المفقودة» لرافائيل مارتينيز مورينو، والإيطالى «شغف آنّا مانيانى» وإنريكو شيراسيولو، والروسى «القلم الرصاص» لناتاليا نازاروفا، والأرجنتينى «شكل الساعات» لبولا دى لوك، والرومانى «المصفرون» لكورنيليو بورمبويو، المجرى «الذين بقوا» لبرناباس توث، الصينى «تحيا لتغنى» لجونى ما، والبريطانى «طرق أبواب السينما: محمد ملص» لديكتينا هود، واللبنانى «نحن بين الصخور» لنزار عندارى، والبريطانى «العنب» لآدم فلا، والمكسيكى «جذور» لأوزان ميرمير.

السينما المكسيكية ضيف الشرف

اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينما المكسيكية لتكون ضيف شرف هذه الدورة، وتنظيم عدد من الندوات والمحاضرات عن كيفية صناعة السينما المكسيكية، وعرض 8 من أبرز الأفلام المكسيكية وهم («600 ميل» لجابريل ريبستاين، و«ريح سوداء» لسيرفاندو جونزاليس، و«مُزمن» لميشيل فرانكو، و«هو (هذا الشغف الغريب)» للوى بونويل، و«عقوبة مدى الحياة» لأرتورو ريبستاين، و«ضوء صامت» كارلوس ريجاداس، و«التركيبة السرية» لروبن خاميز، و«الدفنات الثلاث لميلكادس إستراد» لتومى لى جونز.

بانوراما السينما المصرية 2018ــ2019

يعرض على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى 8 أفلام مصرية غير مشاركة فى المسابقات الرسمية ضمن فرع «بانوراما السينما المصرية، وهم («وراء المحيط» لماركو اورسينى، الفيل الأزرق 2 لمروان حامد، الممر لشريف عرفة، والضيف لهادى الباجورى، والفارس والأميرة لبشير الديك وإبراهيم موسى، والشغلة لرامز يوسف، وولاد رزق2: عودة أسود الأرض لطارق العريان، «لما بنتولد» لتامر عزت.

ملتقى القاهرة السينمائى

يقام ضنم فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، ملتقى القاهرة السينمائى، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر، ويجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلى مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية لإقامة تعاون دولى وشراكات مع أفلام من أنحاء العالم العربى، وتم اختيار ودعوة 16 مشروعا لحضور ملتقى القاهرة السينمائى، وتختار لجنة مكونة من خبراء فى صناعة السينما مشروعات الأفلام التى تتلقى الجوائز المادية والعينية بقيمة 200 ألف دولار. وتضم لجنة تحكيم الملتقى كلا من السيناريست المصرية مريم نعوم، وإيدا مارتينز المؤسِسة والمديرة العامة لشركة MEDIA LUNA NEW FILMS، والمنتج جورج دايفيد.

قائمة المشاريع تضم الأفلام الروائية فى مرحلة التطوير وهى (المصرى «الأرض المعلقة» للمخرجة نادين صليب، واليمنى «المحطة» للمخرجة سارة إسحق، والمصرى «أنا وليلى» للمخرجة ماجى مرجان، واللبنانى «ورشة» للمخرج نديم ثابت، والمصرى «سكن للمغتربات» للمخرج ناجى اسماعيل، واللبنانى «شميم» للمخرج كريم رحبانى». أما قائمة الأفلام الروائية فى مرحلة ما بعد الإنتاج تضم كلا من (العراقى «أوروبا» للمخرج حيدر رشيد، والمصرى «عنها» للمخرج إسلام العزازى، والمصرى «قابل للكسر» للمخرج أحمد رشوان.

وتضم قائمة الأفلام الوثائقية فى مرحلة التطوير كلا من (المصرى «مفيش راجل بيعيط» للمخرج محمد مصطفى، والمصرى «أيام وحياة عمر الشريف» للمخرجين مارك لطفى وأكسيل بيترسون، واللبنانى «على خطى جميلة فى ظلال الأرز» للمخرجة فاطمة رشا شحادة. أما قائمة الأفلام الوثائقية فى مرحلة ما بعد الإنتاج تضم كلا من (الفلسطينى «لاجىء فى الجنة» للمخرج «خالد جرار»، واللبنانى «نحن من هناك» للمخرج وسام طانيوس، والمصرى السورى «بيت هناك.. سينما هنا» للمخرج نضال الدبس، والتونسى «المدسطنسى» للمخرج حمزة عونى.

ورش ومحاضرات

ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما أيضا يقام عدد من المناقشات حول صناعة السينما، وورش للأفلام والتلفزيون، ودروس فى السينما والمحادثات، منها؛ حوار مع السيناريست والمخرج ستيفن جيجان رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، يديره محمد حفظى رئيس المهرجان، وحوار مع المخرج تيرى جيليام المكرم بجائزة فاتن حمامة التقديرية، ويديره المخرج عمرو سلامة، وحوار مع ستيوارت فورد مؤسس إحدى أكبر شركات الإنتاج المستقلة فى هوليود، ويديره بن روس مدير المحتوى بشركة ايمجنيشن أبوظبى، وحوار مع الفنانة منة شلبى المكرمة بجائزة فاتن حمامة للتميز، ويديره الناقد الأمريكى جاى ويسبيرج، ومحاضرة يلقيها الموزع جابور جرينر، وحوار مع خبراء EAVE: ديانا إلباوم وجابور جرينر وتديره المنتجة دينا إيمام، ومحاضرة يلقيها كليفورد دى سبنسر المتخصص فى فن الإلقاء، وخبراء SCREEN BUZZ: مارك جوفمان، روبن جورنى وكارين تينخوف، ويديره كولين براون، وحوار مع المخرج المكسيكى المكرم كارلوس ريجاداس، تديره نينا روث، وحوار مع الموزع الأمريكى إريك داربيلوف يديره المخرج أبوبكر شوقى، ومحاضرة يقدمها السيناريست والمخرج المكسيكى المكرم جييرمو أرياجا، و محاضرة تلقيها ساندرا دى كاسترو بافينجتون المؤسسة والرئيسة لشركة story Action المحدودة، وكارين تينخوف منتجة إبداعية.

كما تقام ورشة مكثفة لتطوير السيناريو التلفزيونى على مدار أربعة أيام، فى الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر، للكتاب المصريين والعرب بالتعاون مع Screen Buzz التى تعد سلسلة ورش احترافية ومحاضرات فى صناعة السينما والدراما التليفزيونية، وتجلب مجموعة مرموقة من كتاب ومخرجى ومنتجى هوليوود إلى العالم العربى لدعم صنّاع القصص المحليين أثناء صناعة محتوى هادف أصلى يمس الجمهور الدولى.

ويدير الورشة كل من روبن جورنى وهى منتجة ومديرة تنفيذية ونائبة رئيس البرامج الأصلية بشبكة شوتايم، ومارك جوفمان وهو كاتب ومنتج، وكارين تينخوف هى منتجة إبداعية ومديرة تنفيذية ومستشارة.

كما تقام على مدار أربعة أيام، ورشة مكثفة لتطوير السيناريو السينمائى، فى الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر، لمجموعة مختارة من الفرق المصرية والعربية التى تتكون من مؤلفين ومنتجين يعملون على مشاريع أفلام طويلة عربية. تجمع ورشة EAVE لتطوير السيناريو خبراء دوليين لضمان تقديم المعلومات والمحتوى بأسلوب مناسب ومتميز لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل مشروع، ويديرها المنتجة ديانا إلباوم، ومستشارة السيناريو كلير داونز، وجابور جرينر.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تُقام ورشة مكثفة للإنتاج الإبداعى، فى الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر، للمنتجين المختارين للمشاركة فى ملتقى القاهرة السينمائى، ويدير الورشة منتجون أمريكيون وخبراء فى الصناعة. وتقدم للمنتجين المصريين والعرب نظرة عامة على أساليب تمويل الأفلام المستقلة الأمريكية، لاستكشاف كيفية تطبيق هذه الوسائل فى السوق المصرية والعربية، وبالإضافة إلى ذلك توفر الفرصة للمشتركين لعرض ومناقشة مشروعاتهم، ويتلقى المشتركون تعقيبا من كل خبير على مشروعاتهم. يديرها كل من إريك داربيلوف، والمنتجة هيذر راى، والمنتجة المستقلة كيلى توماس.

مبادرات

تتعاون Middle East Media Initiative مع أيام القاهرة لصناعة السينما لإقامة فعاليات تركز على العمل التليفزيونى، وتستمر لمدة 3 أيام. وتتضمن الفعاليات فرصا للتواصل بين المديرين التنفيذيين العرب والأمريكيين، والمنتجين والمؤلفين، بالإضافة إلى فرص للمميزين منهم تمكنهم من حضور مؤتمرات وعرض مشروعاتهم. وتوفر هذه المبادرة التدريب والدعم للجيل الحالى من كتّاب الأعمال التلفزيونية وصنّاع المحتوى لرواية قصص محلية مشوقة، تحفز المناقشات المهمة واتخاذ قرارات متعلقة بالتعددية والتفاهم المتبادل.

انطلقت مبادرة نجوم الغد من العرب بالاشتراك مع سكرين إنترناشونال بهدف الاحتفاء بالموهبة العربية وإلقاء الضوء على نجوم المستقبل من الممثلين والمؤلفين والمخرجين وصنّاع الأفلام الذين يتم تحضيرهم ليتركوا بصمتهم فى صناعة السينما الدولية على مدار السنوات القادمة. ويقع الاختيار على 5 مواهب من المنطقة، ويُعلن عنهم خلال الحلقة النقاشية المقامة يوم 24 نوفمبر ضمن برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما.