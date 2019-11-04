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مستشار الأمن القومي الأمريكي: الاتفاقات التجارية مع الصين باتت قريبة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 5:21 م | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 5:21 م

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الاثنين، أن العلاقات الأمريكية الصينية وثيقة ..مشيرا إلى أن الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع الصين باتت قريبة جدا.

وقال أوبراين ـ خلال كلمته أمام قمة "الآسيان" المنعقدة حاليا في العاصمة التايلاندية "بانكوك" والتي نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية ـ : "إن واشنطن لاعب رئيسي في منطقة المحيط الهادي ، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزمة بشكل كامل حيال منطقة دول شرق آسيا".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي ندد في وقت سابق بما وصفه «الترهيب» الصيني في بحر الصين الجنوبي خلال اجتماع لزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، ونقل دعوة من الرئيس دونالد ترامب لزعماء الرابطة لحضور قمة خاصة في الولايات المتحدة.


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