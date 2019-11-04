وزير الأوقاف السوداني: الدولة ترعى وتكفل الحريات الدينية للمواطنين

قال نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني إن دولة السودان المدنية الديمقراطية الجديدة، ترعى كافة مصالح المواطنين وتكفل الحريات الدينية لهم، لممارسة شعائرهم التعبدية بحرية تامة.

وأشار مفرح، لدى استقباله أمس الأحد ادريان نور فولك سفير كندا لدى السودان، إلى أن كل الأديان السماوية تدعو إلى الحرية والسلام والعدالة، موضحا أن الوزارة تبحث عن السلام الاجتماعي والتعايش الديني.

وأشاد مفرح بالمساعدات التي ظلت تقدمها كندا للسودان خاصة للذين فروا من الحروب إبان العهد السابق بإيوائهم وتقديم الدعم اللوجستي لهم، داعيا إلى مشروعات فى مجال البنية التحتية لتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبه، أكد السفير الكندي ترحيب بلاده بالتعاون مع السودان فى مجال حقوق الإنسان، وحوار الأديان، مشيدا بعمل وزارة الأوقاف ودورها في المجتمع.