رئيس مدينة أبو تشت بقنا: تنفيذ العديد من الأعمال بقطاع مياه الشرب بتكلفة 55 مليون جنيه

قال رئيس مركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، خالد عويس، إنه تم - خلال العام الماضي - إنجاز العديد من الأعمال بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز، بتكلفة تتجاوز 55 مليون جنيه؛ وذلك في إطار اهتمام الدولة والحكومة بتحديث البنية التحتية.

وأوضح عويس أنه تم إحلال وتجديد شبكات مياه بطول 105 كم مواسير مختلفة الأقطار، وعمل غرف محابس تفصل القرى، ومحابس غسيل بتكلفة 55 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جار عمل 3 محطات صرف صحي بقرى: " الشقيفي وبخانس والحسينات"، وشبكات انحدار بالقري المذكورة، وربطها بمحطة الصرف الصحي بأبو تشت لنقلها للمعالجة ببرك الأكسده بالجبل الغربي.

وأضاف أنه تم توصيل مياه الشرب النقية لقرية بلاد المال قبلي (الكعيمات)، وربطها بشبكة محطة مياه "النجمة والحمران".. وجار طرح أكثر من 5ر6 كم للمناطق محرومة من مياه الشرب خلال نوفمبر الجاري، فضلا عن توصيل المياه لعدد من الأماكن المحرومة مثل نجع "أولاد علي" بقرية "الكرنك".