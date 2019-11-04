تدريب 76 طالب تمريض على عمليات «الشفة الأرنبية» بأسوان

واصلت القافلة الطبية لعمليات الشفة الأرنبية بمحافظة أسوان، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، والتي تشمل ندريب ٧٦ طالبًا وطالبة من معهد فنى صحي وكلية التمريض بأسوان، بمستشفى الصداقة التخصصي.

وأكد حسن الروبي، رئيس فرع نادي روتاري مصر بأسوان، أن القافلة الطبية تأتى بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى أسوان التخصصي ومستشفى القصر العيني، وينظمها لجنة القوافل الطبية بنادي روتاري مصر، بمحافظة أسوان خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى.

وأضاف "الروبى"، أن القافلة تشمل إجراء جراحات الشفة الأرنبية بالمجان لعدد من الحالات بمحافظة أسوان، ومناظرة وعلاج هذه الحالات، بجانب تدريب ٧٦ طالبًا وطالبة بالمعهد الفنى الصحي وكلية التمريض ومجموعة من طاقم تمريض مستشفى الصداقة التخصصي على يد مجموعة من الأطباء المتخصصين وتسليمهم شهادة تدريب دولية من كاليفورنيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان.

وأشار إلى أن القافلة يشارك فيها الدكتورة إيمان سلام مسئولة القوافل الطبية، والدكتورة إيفا فارس رئيس التدريب والتثقيف، ومحمود قرشى سكرتير نادى روتارى أسوان.