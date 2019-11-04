مايكروسوفت اليابان: تقليل عدد أيام العمل إلى أربعة أسبوعيا زاد الانتاجية بنسبة 40%

أعلنت شركة مايكروسوفت اليابان للبرمجيات اليوم الاثنين أن تجربة خفض عدد أيام العمل إلى أربعة فقط في الأسبوع أدت إلى زيادة معدل المبيعات التي يحققها الموظف بنسبة أربعين بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن مبادرة "تحدي خيار العمل والحياة لصيف 2019" كانت تتضمن حصول الموظفين الذين يعملون بدوام كامل على عطلة مدفوعة الأجر في خمسة أيام جمعة متواصلة خلال شهر آب/أغسطس الماضي، مع تقليل زمن الاجتماعات إلى ثلاثين دقيقة بحد أقصى، وتشجيع الدردشة عبر الانترنت بدلا من الحوارات المباشرة بين الموظفين.

وأعرب 92 بالمئة من الموظفين الذين شاركوا في التجربة عن شعورهم بالرضا عن فكرة العمل أربعة أيام في الأسبوع، حسبما افادت الشركة التابعة لمجموعة ميكروسوفت العملاقة للبرمجيات في بيان على موقعها الإلكتروني يوم 31 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وتعمل اليابان على تقليل عدد ساعات العمل الطويلة لديها، في الوقت الذي تواجه فيه نقصا في العمالة وارتفاعا في متوسط أعمار سكانها.

وقوبلت مساعي رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لجعل ظروف العمل أكثر مرونة والحد من ساعات العمل الإضافية بردود فعل متباينة.

وذكرت بلومبرج أن المبادرة التي أجرتها مايكروسوفت اليابان خلال الصيف الماضي أدى إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 23 بالمئة والحد من الأوراق المطبوعة بنسبة 59بالمئة مقارنة بشهر أغسطس 2018.

وتعتزم مايكروسوفت إجراء تجربة أخرى مماثلة في الشتاء المقبل، حيث لن يحصل الموظفون في إطار هذه التجربة على عطلة مدفوعة الأجر، بل سيتم تشجيعهم على الحصول على عطلات بمبادرة شخصية منهم "على نحو يتسم بمرونة وذكاء أعلى".