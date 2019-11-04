مهرجان القاهرة يعلن عن ملتقى القاهرة السينمائي الذي يجمع كافة صناع السينما من أنحاء العالم العربي

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تفاصيل الدورة الـ41، والتي تقام خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 150 فيلما تمثل 63 دولة من بينها 18 فيلما يعرض عالميا للمرة الأولى، و17 في عرضها الدولي الأول، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده إدارة المهرجان، الآن بأحد فنادق القاهرة، تم الإعلان عن ملتقى القاهرة السينمائى الذي يقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، ملتقى القاهرة السينمائى، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر، ويجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلى مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية لإقامة تعاون دولى وشراكات مع أفلام من أنحاء العالم العربى، وتم اختيار ودعوة 16 مشروعا لحضور ملتقى القاهرة السينمائى، وتختار لجنة مكونة من خبراء فى صناعة السينما مشروعات الأفلام التى تتلقى الجوائز المادية والعينية بقيمة 200 ألف دولار. وتضم لجنة تحكيم الملتقى كلا من السيناريست المصرية مريم نعوم، وإيدا مارتينز المؤسِسة والمديرة العامة لشركة MEDIA LUNA NEW FILMS، والمنتج جورج دايفيد.

وتضم قائمة المشاريع أفلام الروائية فى مرحلة التطوير وهى (المصرى «الأرض المعلقة» للمخرجة نادين صليب، واليمنى «المحطة» للمخرجة سارة إسحق، والمصرى «أنا وليلى» للمخرجة ماجى مرجان، واللبنانى «ورشة» للمخرج نديم ثابت، والمصرى «سكن للمغتربات» للمخرج ناجى اسماعيل، واللبنانى «شميم» للمخرج كريم رحبانى». أما قائمة الأفلام الروائية فى مرحلة ما بعد الإنتاج تضم كلا من (العراقى «أوروبا» للمخرج حيدر رشيد، والمصرى «عنها» للمخرج إسلام العزازى، والمصرى «قابل للكسر» للمخرج أحمد رشوان.

وتضم قائمة الأفلام الوثائقية فى مرحلة التطوير كلا من (المصرى «مفيش راجل بيعيط» للمخرج محمد مصطفى، والمصرى «أيام وحياة عمر الشريف» للمخرجين مارك لطفى وأكسيل بيترسون، واللبنانى «على خطى جميلة فى ظلال الأرز» للمخرجة فاطمة رشا شحادة. أما قائمة الأفلام الوثائقية فى مرحلة ما بعد الإنتاج تضم كلا من (الفلسطينى «لاجىء فى الجنة» للمخرج «خالد جرار»، واللبنانى «نحن من هناك» للمخرج وسام طانيوس، والمصرى السورى «بيت هناك.. سينما هنا» للمخرج نضال الدبس، والتونسى «المدسطنسى» للمخرج حمزة عونى.

إلى جانب عدد من المناقشات حول صناعة السينما، وورش للأفلام والتلفزيون، ودروس في السينما والمحادثات، منها؛ حوار مع السيناريست والمخرج ستيفن جيجان رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، يديره محمد حفظى رئيس المهرجان، وحوار مع المخرج تيرى جيليام المكرم بجائزة فاتن حمامة التقديرية، ويديره المخرج عمرو سلامة، وحوار مع ستيوارت فورد مؤسس إحدى أكبر شركات الإنتاج المستقلة فى هوليود، ويديره بن روس مدير المحتوى بشركة ايمجنيشن أبوظبى، وحوار مع الفنانة منة شلبى المكرمة بجائزة فاتن حمامة للتميز، ويديره الناقد الأمريكى جاى ويسبيرج، ومحاضرة يلقيها الموزع جابور جرينر، وحوار مع خبراء EAVE: ديانا إلباوم وجابور جرينر وتديره المنتجة دينا إيمام، ومحاضرة يلقيها كليفورد دى سبنسر المتخصص فى فن الإلقاء، وخبراء SCREEN BUZZ: مارك جوفمان، روبن جورنى وكارين تينخوف، ويديره كولين براون، وحوار مع المخرج المكسيكى المكرم كارلوس ريجاداس، تديره نينا روث، وحوار مع الموزع الأمريكى إريك داربيلوف يديره المخرج أبوبكر شوقى، ومحاضرة يقدمها السيناريست والمخرج المكسيكى المكرم جييرمو أرياجا، و محاضرة تلقيها ساندرا دى كاسترو بافينجتون المؤسسة والرئيسة لشركة story Action المحدودة، وكارين تينخوف منتجة إبداعية.

كما تقام ورشة مكثفة لتطوير السيناريو التلفزيونى على مدار أربعة أيام، فى الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر، للكتاب المصريين والعرب بالتعاون مع Screen Buzz التى تعد سلسلة ورش احترافية ومحاضرات فى صناعة السينما والدراما التليفزيونية، وتجلب مجموعة مرموقة من كتاب ومخرجى ومنتجى هوليوود إلى العالم العربى لدعم صنّاع القصص المحليين أثناء صناعة محتوى هادف أصلى يمس الجمهور الدولى.

ويدير الورشة كل من روبن جورنى وهى منتجة ومديرة تنفيذية ونائبة رئيس البرامج الأصلية بشبكة شوتايم، ومارك جوفمان وهو كاتب ومنتج، وكارين تينخوف هى منتجة إبداعية ومديرة تنفيذية ومستشارة.

كما تقام على مدار أربعة أيام، ورشة مكثفة لتطوير السيناريو السينمائى، فى الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر، لمجموعة مختارة من الفرق المصرية والعربية التى تتكون من مؤلفين ومنتجين يعملون على مشاريع أفلام طويلة عربية. تجمع ورشة EAVE لتطوير السيناريو خبراء دوليين لضمان تقديم المعلومات والمحتوى بأسلوب مناسب ومتميز لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل مشروع، ويديرها المنتجة ديانا إلباوم، ومستشارة السيناريو كلير داونز، وجابور جرينر.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تُقام ورشة مكثفة للإنتاج الإبداعى، فى الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر، للمنتجين المختارين للمشاركة فى ملتقى القاهرة السينمائى، ويدير الورشة منتجون أمريكيون وخبراء فى الصناعة. وتقدم للمنتجين المصريين والعرب نظرة عامة على أساليب تمويل الأفلام المستقلة الأمريكية، لاستكشاف كيفية تطبيق هذه الوسائل فى السوق المصرية والعربية، وبالإضافة إلى ذلك توفر الفرصة للمشتركين لعرض ومناقشة مشروعاتهم، ويتلقى المشتركون تعقيبا من كل خبير على مشروعاتهم. يديرها كل من إريك داربيلوف، والمنتجة هيذر راى، والمنتجة المستقلة كيلى توماس.

بالإضافة إلى عدد من المبادرات ومنها؛ تعاون Middle East Media Initiative مع أيام القاهرة لصناعة السينما لإقامة فعاليات تركز على العمل التليفزيونى، وتستمر لمدة 3 أيام. وتتضمن الفعاليات فرصا للتواصل بين المديرين التنفيذيين العرب والأمريكيين، والمنتجين والمؤلفين، بالإضافة إلى فرص للمميزين منهم تمكنهم من حضور مؤتمرات وعرض مشروعاتهم. وتوفر هذه المبادرة التدريب والدعم للجيل الحالى من كتّاب الأعمال التلفزيونية وصنّاع المحتوى لرواية قصص محلية مشوقة، تحفز المناقشات المهمة واتخاذ قرارات متعلقة بالتعددية والتفاهم المتبادل.

وانطلقت مبادرة نجوم الغد من العرب بالاشتراك مع سكرين إنترناشونال بهدف الاحتفاء بالموهبة العربية وإلقاء الضوء على نجوم المستقبل من الممثلين والمؤلفين والمخرجين وصنّاع الأفلام الذين يتم تحضيرهم ليتركوا بصمتهم فى صناعة السينما الدولية على مدار السنوات القادمة. ويقع الاختيار على 5 مواهب من المنطقة، ويُعلن عنهم خلال الحلقة النقاشية المقامة يوم 24 نوفمبر ضمن برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما.

وكان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة الـ41 بعرض فيلم «الأيرلندي» للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلن أيضا عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج المصري الكبير شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، كما أعلن عن منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.