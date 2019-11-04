تفاقم مشكلة معالجة النفايات وإعادة تدويرها في اليونان

أظهرت الإحصاءات الواردة عن الغرفة الفنية اليونانية، بأن اليونان ومالطا حلت في ذيل القائمة بين دول الاتحاد الأوروبي في معالجة النفايات وإعادة تدويرها.

ووفقا لخبراء الصناعة فإن 80 % من القمامة تجد طريقها إلى مكب النفايات، بينما يتم إعادة تدوير 20 % من المواد القابلة للتدوير، لذا يتعين استثمار ما مجموعه 2.5 مليار يورو لتغيير الحالة القاتمة لإدارة النفايات في البلاد.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) على موقعها الإلكتروني أن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن هدف إعادة تدوير 50 % من نفايات البلديات بحلول عام 2020 التي حددها الاتحاد الأوروبي، بيد أنه حصلت اليونان على تمديد لمدة خمس سنوات (حتى عام 2025) لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن الغرفة الفنية اليونانية تعمل كمستشار فني رسمي للدولة اليونانية وتشرف عليها وزارة البيئة والتخطيط العمراني والأشغال العامة.