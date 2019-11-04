«سيبو باسيفيك أير» الفلبينية تشتري 16 طائرة جديدة من «أيرباص»

أعلنت شركة "سيبو باسيفيك أير" أكبر شركة فلبينية للطيران منخفض التكاليف اتمام الاتفاق على شراء 16 طائرة جديدة طراز "أيرباص أيه 330 نيو" قيمتها 4.8 مليار دولار لتعزيز أسطولها الجوي بطائرات أقل استهلاكا للوقود.

وستسلم شركة "أيرباص" الأوروبية هذه الطائرات خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث ستستخدمها "سيبو باسيفيك" هذه الطائرات على خطوطها المحلية والآسيوية، إلى جانب تسيير رحلات طويلة المدى إلى الشرق الأوسط وأستراليا.

وقال لانس جوكونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيبو باسيفيك"، في بيان إن الطائرات "أيه 330 نيو" تتكامل مع برنامج تحديث أسطولنا، وبهذه الصفقة نأمل في تقليل كمية الانبعاثات الغازية الصادرة عن أسطولنا، وتأسيس أنشطة أكثر استدامة".

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة "هذا سيمنحنا أقل تكلفة للمقعد على الطائرات، وفي الوقت نفسه يتيح لها زيادة طاقتها التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة من حقوق الإقلاع والهبوط الخاصة بها في مطارات مانيلا والمدن الآسيوية الكبرى الأخرى".

وأشارت "سيبو باسيفيك" إلى أن الطائرة "أيه 330 نيو" ستسع 460 مقعدا، وتستهلك وقودا أقل بنسبة 25% عن الطائرات المماثلة في الحمولة.

يذكر أن الشركة الفلبينية كانت قد وقعت مع "أيرباص" مذكرة تفاهم خلال فاعليات معرض باريس الدولي للطيران في يونيو الماضي لشراء 31 طائرة تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.

وتمتلك "سيبو باسيفيك" حاليا أسطولا جويا يتكون من 74 طائرة أغلبها من إنتاج "أيرباص" و"أيه.تي.آر".