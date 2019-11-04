التحقيق مع طالب عثر بحوزته على مواد مخدرة بـ«آداب بنها»

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قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إحالة واقعة ضبط طالب بحوزته مواد مخدرة بكلية الآداب إلى مجلس التأديب للتحقيق معه في الواقعة المنسوبة إليه.

وقال إنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثاني شرطة بنها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مشيرا إلى أنه لا أحد فوق المحاسبة والقانون داخل الجامعة.

من جانبه، شدد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة الالتزام بتطبيق اللائحة الانضباطيه للطلاب الجامعة، ومحاسبة أي طالب لا يلتزم باحترام الحرم الجامعي ويخالف التقاليد والقيم الجامعية.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدي، مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ من مسؤول الأمن بكلية الآداب بجامعة بنها، بضبط أحد الطلاب بالجامعة وبحوزته حشيش مخدر أثناء ترويجه على زملائه بكافتيريا الكلية.

وتبين أن المتهم يدعي "حافظ ا ع" طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة بنها (قسم الاجتماع) من دائرة مركز قليوب، وأنه ضبط أثناء تواجده بكافيتريا الجامعة وبحوزته لفافة سلوفانية بداخلها قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 25 جرام، حال قيامه بعرضها للبيع على زملائه المتواجدين بالكلية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5677 جنح قسم شرطة ثان بنها لسنة 2019.