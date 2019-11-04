 المحكمة الإدارية التونسية تصدر 25 حكمًا بشأن الطعون الخاصة بالانتخابات التشريعية - بوابة الشروق
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المحكمة الإدارية التونسية تصدر 25 حكمًا بشأن الطعون الخاصة بالانتخابات التشريعية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 8:03 م | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 8:03 م

أصدرت المحكمة الإدارية التونسية اليوم /الاثنين/ 25 حكمًا بشأن الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري -في تصريح- بأن المحكمة قضت بالإبقاء على النتائج التي صرحت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون تغيير بالنسبة للدائرة الانتخابية بألمانيا والدائرة الانتخابية بولاية القصرين.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة 11 حكمًا بالجلسة العامة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، لينتهي بذلك النزاع الخاص بنتائج الانتخابات التشريعية، ويتم إفساح المجال أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.


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