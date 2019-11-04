ماكرون: الاتحاد الأوروبي والصين سيوقعان اتفاقا لحماية المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي والصين سيوقعان اتفاقا لحماية المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد، مثل الشمبانيا أو الجبن المانشيجو، في محاولة لمكافحة تقليد تلك المنتجات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماكرون قوله لممثلي الشركات في معرض تجاري بمدينة شنغهاي الصينية إنه سيتم توقيع الاتفاق بعد غد الأربعاء في بكين.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين، في حين تعد السوق الصينية ثاني أكبر سوق للصادرات الأوروبية بعد الولايات المتحدة.

ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن سوق المناطق الجغرافية الأوروبية تبلغ قيمتها حوالي 54 مليار يورو (60 مليار دولار).

وأوضح مكتب ماكرون أن عملية التصنيف تستهدف منح حقوق حصرية لأسماء المنتجات المرتبطة بمناطق انتاج معينة، من بينها مناطق إنتاج الخمور مثل شامبين وبروفين ومارجو أو مناطق إنتاج الجبن مثل كومتي وروكفور. ومن المنتظر أن تتفق السلطات على قائمة تضم 100 منطقة أوروبية.