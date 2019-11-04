ألمانيا وفرنسا تطالبان الصين بتجارة عادلة

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بمقترح مشترك طالبت ألمانيا وفرنسا الصين بمنافسة نزيهة وخفض القيود التجارية.

وقالت وزيرة التعليم والبحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسك، في مستهل زيارتها للصين برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ألمانيا وفرنسا متفقتان على الدفاع عن "نظام تجاري دولي قائم على قواعد".

ويعتزم ماكرون وكارليتسك اليوم لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج خلال مأدبة عشاء في شنغهاي. ومن المخطط أن يشاركا غدا الثلاثاء في مراسم افتتاح معرض تجاري كبير هناك.

ومن المتوقع أن يجري ماكرون محادثات سياسية أخرى في بكين بعد غد الأربعاء.

وبجانب كارليتسك وماكرون، توجه في نفس التوقيت مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الزراعية، فيليب هوجان إلى الصين لبعث إشارة لبكين بالتضامن الأوروبي.

وقالت كارليتسك: "يمكننا سويا أن نوضح موقفنا الأوروبي المشترك في الصين".

وعلى عكس الولايات المتحدة، لا يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في حرب تجارية ملموسة مع الصين، إلا أن الأوروبيين يتهمون القيادة الصينية منذ أعوام بالتمييز ضد شركات الاتحاد الأوروبي في الصين بالرغم من وعود كبيرة بالإصلاح.

وذكرت وزارة كارليتسيك اليوم أنه من أجل استمرار تعاون ناجح يصب في مصلحة الطرفين، "فإن الأمر يتطلب شروطا إطارية جديرة بالثقة".