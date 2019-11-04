 ترامب: استطلاعات الرأي التي تظهر دعمًا متزايدا لعزلي «مزيفة» - بوابة الشروق
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ترامب: استطلاعات الرأي التي تظهر دعمًا متزايدا لعزلي «مزيفة»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 2:09 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 2:09 ص

أنكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجود استطلاعات للرأي تظهر دعمًا متزايدًا بين الأمريكيين من أجل عزله من منصبه، واصفًا إياها بـ "المزيفة".

وهاجم ترامب - في تصريحاته للصحفيين بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض لدى عودته من مدينة نيويورك - الكاشف عن قضية مكالمته الهاتفية سابقًا مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، والتي أثارت التحقيق في عزله من منصبه.

وقال ترامب ن " مثير القضية أعطى تقرير غير دقيق للغاية، وكما تعلمون، فإن بعض وسائل الإعلام نشرت معلومات بشأن شخص قالوا إنه مبلغ عن المخالفة، ولا أعلم إذا كانت صحيحة أم لا".


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