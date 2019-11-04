غارة جوية على مطار معيتيقة بطرابلس

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قالت شعبة الإعلام الحربي الليبي التابعة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي: "إن سلاح الجو التابع لهم شن ليل الأحد عددا من الغارات الجوية على مواقع تابعة لحكومة الوفاق الوطني(المدعومة دوليا)".

وأشارت الشعبة عبر صفحتها بموقع فيسبوك إلى ثلاث غارات وقالت: "إنها استهدفت مخازن لذخائر الطائرات المُسيّرة بالكلية الجوية بمصراتة، وغارة أخرى استهدفت غرفة عمليات بالقسم العسكري لقاعدة معيتيقة العسكرية".

ونشرت قناة ليبيا الأحرار الداعمة لحكومة الوفاق، ما يفيد بتعرض مطار معيتيقة المدني لأربع ضربات جوية من طيران حربي.

ويقع مطار معيتيقة داخل قاعدة معيتيقة العسكرية وسط طرابلس.

وبحسب تصريحات وزيري الداخلية والمواصلات بحكومة الوفاق الأسبوع الماضي، فقد كان من المقرر عودة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة بعد إيقافها لأشهر بسبب الحرب الدائرة بالنواحي الجنوبية للعاصمة الليبية.

وتدور معارك بين ما يسمى بالجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق منذ أبريل الماضي في محيط طرابلس.