«خارجية النواب»: مصر استعادت مكانتها منذ 2016 إقليميا ودوليا

اجتماع مع سامح شكري عقب عودته من مباحثات سد النهضة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم درويش، رئيس اللجنة، أمس الاثنين، اجتماعا مطولا، وذلك للمناقشة التفصيلية لأطر التحرك الخارجي للجنة مع الشركاء الدوليين فى ضوء الفهم المغلوط من جانب البعض لأسس التعاون والعلاقات الدولية.

ووفق بيان للجنة، عقب الاجتماع، ذكر درويش ان اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة ومتعددة الجوانب حيث تناول الاعضاء جوانب الموضوع بشكل كامل وواف وتوصلت اللجنة لصياغة عدد من المحددات واطر العمل فى اطار المصلحة الوطنية.

وأكدت اللجنة على إيمانها بأن الحوار هو السبيل الوحيد للتعاون بين الدول والشعوب، خاصة وأن هناك مقررات دولية توجب على الأطراف الحوار المتبادل تحقيقا للمصالح المشتركة، فالحوار الثنائي متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد للتعاون الدولي وليس القرارات الأحادية أو وقف الحوار، وتجميده الذي يعد عملا أصيلا للبرلمانات لدورها ودبلوماسيتها البرلمانية، فاللجنة تؤكد مجددا على الحوار وفق الأسس السابقة وليس محاولات الضغط والإملاءات واللجوء إلى ملفات مسيسة.

وتابع البيان: اللجنة سوف تكثف من لقاءاتها وزياراتها وانشطتها مع الدول الصديقة والشريكة التي تفهمت ما قامت به مصر، لاستعادة هويتها والحفاظ على كيانها كدولة وطنية وبناء مؤسساتها وتوجهاتها الإصلاحية والتنموية وملكيتها للحلول الوطنية.

وزاد: مصر استطاعت منذ عام 2014 أن تجتاز الحملات المكذوبة والمسيسة، واستعادت مكانتها المستحقة منذ عام 2016 في كافة المحافل الدولية والاقليمية ولن تدخر اللجنة جهدا في الاستمرار في مواجهة تلك الحملات التي لن تحقق هدفها في استنزاف جهدنا لتحقيق الهدف الرئيس، وهو تعزيز التنمية وتعزيز التعاون الدولي.

وذكر البيان أن اللجنة بصدد عقد اجتماع مع السيد وزير الخارجية لنقل رسالة من الشعب المصري للجهات المعنية برفض كافة اشكال التدخل من أي طرف واحترامه لكافة الدول، ورغبته في الحوار في إطار من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شئون الشعب المصري الداخلية الذي يعرفها ويديرها بذاته، ولم يكن في تاريخه ولن يكون في حاجة لأوصياء ومقيمين لأوضاعه وشئونه الداخلية للوقوف على المباحثات التي يجريها سيادته مع وزراء خارجية الدول كافة، وكذلك دور بعثاتنا الدائمة في الأمم المتحدة والمجلس الأممي لحقوق الانسان لتقديم مشروعات قرارات وبيانات حول الدول الراعية والداعمة والموفرة للملاذ الآمن للإرهابيين.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع مع سامح شكري، وزير الخارجية، بعد عودته من الزيارة الرسمية التى يقوم بها في إطار مباحثات سد النهضة، بحسب البيان.