مصيلحي: الاتحاد تطور كثيرا تحت قيادة طلعت يوسف

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن زعيم الثغر تحت قيادة طلعت يوسف تطور كثيرا عن الموسم الماضي وأصبح وضع الفريق أفضل.

وقال مصيلحي إن طلعت يوسف لا يترك أي شئ تخص الفريق الأول سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مشيرًا إلى أن بداية الاتحاد في الدوري الممتاز كانت جيدة والطريق ما زال طويلا.

وعن مباراة الفريق أمام المحرق البحريني في ذهاب دور الـ16 في البطولة العربية، أشار رئيس الاتحاد إلى أن المباراة كانت صعبة وليست سهلة والفريق خاض المباراة بشكل جيد وبتخطيط عالي، خاصة وأن الاتحاد لم يلعب أمام جماهير على ستاد الإسكندرية منذ فترة طويلة.

وأضاف: "كان بالإمكان الفوز بأكثر من هدفين، بعد سوء حظ من جانب خالد قمر الذي أهدر فرصتين مؤكدتين ولكن في المجمل الفريق قدم أداء طيبا وحقق فوزا معنوىا وأتمنى أن يكون حافزا لنا في مباراة الإياب".