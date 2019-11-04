محافظ الغربية يكرم الفائزين من أبناء المحافظة في مسابقة «الرسول في رمضان»

كرم اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية الفائزين من أبناء المحافظة في مسابقة "الرسول في رمضان" والتي نظمتها إذاعة صوت العرب في رمضان 1440 هجريًا وتناولت حياة الرسول وما بها من أحداث.

وستقبل محافظ الغربية الفائزين في المسابقة بقاعة الاحتفالات بالديوان العام لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية لتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد على دعم المحافظة لكافة المسابقات الدينية التي تعمل على ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية ونشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة بعيدًا عن التطرف والأفكار المغلوطة والتي تستهدف البحث عن المتميزين وتقديمهم بصورة تليق بهم للمجتمع للاستفادة منهم في بناء وتنمية الوطن.