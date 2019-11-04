إبارشية ألمانية تعترف بارتكاب أخطاء في التعامل مع قس متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة

اعترفت إبارشية مدينة مونستر الألمانية بارتكاب أخطاء في التعامل مع قس متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة.

وكان يُسمح للقس بإقامة قداسات عندما لا يكون من المتوقع حضور عدد كبير من المصلين.

وقال متحدث باسم الأبرشية اليوم الاثنين: "هذه الصيغة ليست دقيقة"، مضيفا أن ذلك كان خطأ،وأشار إلى أن القس المتقاعد ليس مسموحا له الآن، على نحو عام، بإقامة أي قداسات في حضور العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتهام بالاعتداء الجنسي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وفي خطاب للمرأة، التي كانت ضحية الاعتداء وهي طفلة، أرسلته لدائرتها الكنسية في مدينة كيفيلار، وصفت الكاثوليكية أنها تعرضت للاعتداء الجنسي لفترات طويلة خلال أدائها طقس الاعتراف خلال منتصف ثمانينات القرن الماضي من قبل القس.

وتعلم الأبرشية هذه الواقعة منذ عام 2010. وطلبت المرأة في ذلك الحين عدم نشر هذه الاتهامات أو تقديمها للادعاء العام. وأحالت الأبرشية الواقعة إلى الفاتيكان. وعقب مراجعة، تم السماح للقس بمواصلة العمل في مجال محدد.

وفي عامي 2016 و2017، تواصلت المرأة مجددا مع الأبرشية، بسبب عدم التزام القس بالقواعد المقيدة لإقامته قداسات. وتسعى المرأة الآن بخطابها إلى تشجيع ضحايا آخرين على التحدث.

وتسعى الأبرشية حاليا إلى التوصل لضحايا آخرين محتملين، وقامت في بيان صحفي بنشر حصر للمناطق التي عمل بها القس.