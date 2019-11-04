كومان: برشلونة هو الفريق الوحيد الذي قد يدفعني لمغادرة هولندا

أكد رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، اليوم الأحد أن هناك بندا في عقده يُتيح له الدخول في مفاوضات مع إدارة نادي برشلونة لتولي مهمة قيادة الفريق بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستنطلق فعالياتها العام المقبل، مضيفًا بأن «البلوجرانا» هو النادي الوحيد الذي سيترك منتخب بلاده من أجله.

وأجرى كومان لقاءً مع قناة «فوكس سبورتس» في نسختها الهولندية أكد خلاله الأنباء المتعلقة بتفاصيل عقده والذي كشف عنها نيكو جان هوجما، المدير الرياضي للاتحاد الهولندي لكرة القدم، منذ أسبوعين.

وأشار مدرب «الطواحين الهولندية» إلى أن حديث هوجما لم يرق له مؤكدًا أنه كان يفضل اللجوء إلى «كذبة بيضاء» بدلًا من الكشف عن ذلك البند الذي يُتيح لكومان الدخول في مفاوضات مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

يذكر أن هذا البند سيتم تفعيله إثر انتهاء بطولة أمم أوروبا المقبلة، وأكد كومان أن يركز بنسبة 100% مع فريقه الحالي.

وعلى الرغم من عقد كومان مع منتخب هولندا الذي سيمتد حتى عام 2022؛ إلا أن برشلونة يمكنه التعاقد معه بعد انتهاء منافسات اليورو المقبلة وعدم الانتظار حتى انتهاء عقده إثر مونديال قطر 2022.

وأفاد كومان بأن برشلونة هو النادي الوحيد الذي قد يجعله يغادر منصبه كمدير فني لهولندا، وفي هذا السياق قال: «ليس هناك ناد آخر قد يجعلني أرغب في ترك «البرتقالي».

ويمر فريق برشلونة بمرحلة حرجة تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي على مستوى الأداء والنتيجة، لا سيما بعد الخروج لعامين متتاليين من بطولة دوري أبطال أوروبا بشكلٍ مخزٍ، وهو ما يعجل من مسألة رحيله عن الفريق نهاية أو أثناء الموسم الجاري.