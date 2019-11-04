تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر لمجلس إدارة الأهلي

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك بيراميدز السابق، رسالة شكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، بعد قيامه بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي في منزله مساء اليوم الأثنين.

وكتب تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" :" أشكر أخواني أعضاء مجلس إدارة الأهلي هم أخواني وأصدقائي وواجه لهم كل رسائل المحبة والأخوة وكان نفسي أراهم في منزل محمود الخطيب".

واستقبل الخطيب تركي آل الشيخ في منزله اليوم في زيارة خاصة قام بها السعودي من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

ويعد هذا اللقاء أول تواصل مباشر بين الخطيب وآل الشيخ منذ توتر العلاقة بينهما في مايو من العام الماضي، عندما تنازل "تركي" عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي وشن حربا كلامية شديدة ضد محمود الخطيب ومجلس إدارته.