مسئول بـ«التعاون الخليجي» يبحث مع مسئول مكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض الشراكة الاستراتيجية

استعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، اليوم الاثنين ، مع مسؤول مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوزيف فرانسيسكون ومستشار سياسات مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية جوزيف روزينشتاين، أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا سبل التعاون القائم في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الجهود الإقليمية والدولية والاستراتيجية المقترحة لمكافحة الإرهاب للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط.

كما ناقش الجانبان مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون سبتمبر الماضي بحضور ومشاركة عدد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف في دول مجلس التعاون، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.