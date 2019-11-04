رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد لوزيرة دفاع إفريقيا الوسطى ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة تعزيز الشراكة بين السودان وإفريقيا الوسطي، في كافة المجالات، وعلى المستويين السيادي والتنفيذي.

وشدد البرهان، لدى لقائه اليوم الاثنين مع وزيرة الدفاع بإفريقيا الوسطي ماري نويل كويارا، على حرص السودان على رعاية كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى عبر تكامل الأدوار بين البلدين.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن تقدير السودان للثقة الكبيرة التي أولتها له إفريقيا الوسطى، للمساهمة في حل المشاكل الأمنية التي تواجهها.

وجدد البرهان موقف السودان الثابت في التعاون والتنسيق مع دول الجوار والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، لتشجيع أطراف

الصراع بإفريقيا الوسطي على الالتفاف حول ما تم الاتفاق عليه في فبراير 2019 بالخرطوم.

من جانبه، وصف وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، في تصريح صحفي، زيارة وزيرة الدفاع بإفريقيا الوسطي للسودان بالتاريخية باعتبارها جاءت بعد التحول السياسي الذي شهده السودان.

وقال عمر إنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية لتأمين الحدود، عبر القوات المشتركة بين السودان وتشاد وإفريقيا الوسطي.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل ومراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات العسكرية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على الاستفادة القصوى من موارد البلدين لمعالجة المشاكل الاقتصادية بما يحقق رفاهية شعبي البلدين.

من جانبه، عبرت وزيرة الدفاع بإفريقيا الوسطي عن تقدير بلادها لمواقف السودان الثابتة ودعمه المتواصل لإفريقيا الوسطي في مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة والزراعة.

وأشادت بجهود السودان ودوره الكبير في الوصول إلى اتفاق سلام بين الحكومة والحركات المسلحة في إفريقيا الوسطى، عبر الحوار الذي يمثل الوسيلة المثلى لإحلال السلام الدائم.

وأكدت التزام بلادها بتحقيق السلام والوفاق رغم العقبات التي تعترضها، مشيرة إلى الدور المهم الذي يلعبه السودان في هذا الشأن.