الهند تنسحب من اتفاق تجاري إقليمي فيما تستعد 15 دولة أخرى للتوقيع عليه العام المقبل

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أعلنت الهند اليوم الاثنين انسحابها من اتفاق تجاري إقليمي تدعمه الصين ويشمل معظم أنحاء آسيا، فيما تستعد 15 دولة أخرى للتوقيع عليه خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤولة بوزارة الخارجية الهندية تدعى فيجاي ثاكور سينج قولها في بانكوك اليوم إن نيودلهي أبلغت قرارها بالانسحاب من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة.

وأضافت أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أوضح أنه اتخذ هذا القرار بناء على التاثيرات التي سوف تتسبب فيها هذه الاتفاقية على حياة وسبل معيشة جميع الهنود، وبخاصة الفئات الضعيفة من المجتمع.

وذكرت ثاكور أن "الهند كانت لديها اختلافات مهمة تتعلق بمصالحها الأساسية، ولكن هذه الاختلافات لم يتم تسويتها"، مضيفة أن بلادها " شاركت في المفاوضات بحسن نية، وتفاوضت بقوة مع أجل تحقيق مصالحها".

وأشارت إلى "أننا اتخذنا القرار الصحيح الذي يصب في المصلحة الوطنية".

وصرح مسؤول في نيودلهي للصحفيين اليوم أن مودي قرر عدم الانضمام إلى الاتفاقية لحماية العاملين في مجال الخدمات والمزارعين، موضحا أن الهند حثت الدول الـ15 الأخرى لمعالجها مخاوفها بشأن العجز وفتح أسواقها أمام الخدمات والاستثمارات الهندية.

ويزيل انسحاب الهند أكبر عقبة كانت تحول دون إبرام الاتفاق الذي يغطي قرابة ثلث حجم الاقتصاد العالمي.