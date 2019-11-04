عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، يرصد مخاطرة متظاهر في العاصمة العراقية بغداد بحياته؛ من أجل إنقاذ زميله المصاب بالنيران.

وظهر في الفيديو متظاهر يسير على حافة جسر الجمهورية ببغداد، ويحمل زميله الذي أُصيب في المواجهات مع قوات الأمن العراقية، بعد ربطه على ظهره خوفًا من سقوطه أثناء السير على حافة الجسر.

ونجح المتظاهر السليم في الوصول بزميله المصاب إلى ضفة النهر، من خلال السير على حافة الجسر ممسكًا بالببروز الحديدية به.

وتشهد بغداد وعدد من المدن العراقية، منذ عدة أسابيع، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة.